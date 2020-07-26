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Aleyna Tilki: Şiddete maruz kalmış olabilirim

26 Temmuz 2020 Pazar - 10:01 | Son Güncelleme : 26 07 2020 - 10:01

Şarkıcı Aleyna Tilki, Bebek'te objektiflere takıldı. Gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna Tilki, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.


Bebek'te karşısında gazetecileri gören Aleyna Tilki "Yeni bir proje için çalışıyorum çok heyecanlıyım size söylemek isterdim ama konuşamam. Proje açıklansın bol bol konuşacağız." dedi.
 
Son günlerde yaşanan şiddet olaylarına sessiz kalmayan Aleyna, "O kadar üzülüyorum ki düşündükçe içim yanıyor. Her zaman bu olayların son bulması için dua ediyorum" diyerek tepkisini dile getirdi.
 
 
Öte yandan gazetecilerin, "Siz hiç fiziksel veya sözlü şiddete uğradınız mı?" sorusuna Tilki, "Fiziksel değil ama sözlü bir şiddete maruz kalmış olabilirim" diyerek kafalarda soru işareti bıraktı.
 

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