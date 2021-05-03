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Aleyna Tilki parasını oyuncağa yatırdı!

03 Mayıs 2021 Pazartesi - 17:35 | Son Güncelleme : 03 05 2021 - 17:35

Aleyna Tilki yeni şarkısı "Retrograde" ile yurt dışına açılırken Londra'da alışverişin tadını çıkardı. Tilki,parasını oyuncağa yatırdı.


Her fırsatta dünya starı olmak istediğini söyleyen 21 yaşındaki Aleyna Tilki, Londra'da hem çalışıyor hem de kendine zaman ayırıyor. Sık sık yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmeyen genç popçu, bu sefer de yaptığı alışverişlerle adından söz ettirdi.
 
10 BİN TL'LİK OYUNCAK ALDI
 
Önceki gün Londra'daki bir oyuncak mağazasına giren Aleyna Tilki, 15 tane dünyaca ünlü Koreli müzik grubu BTS'nin oyuncak bebeklerinden aldı.
 
 
Tanesine 400 TL ödeyen şarkıcı, yedi tanesini Twitter hesabından takipçilerine hediye edeceğinin müjdesini verdi. Mağazadan birçok oyuncak alan Aleyna Tilki, tamı tamına 10 bin TL ödedi.
 
 
Daha sonra alışverişine devam şarkıcı, lüks mağazaları gezerek kıyafet alışverişi yaptı. Dönem dönem kıyafet tercihiyle eleştirilen Aleyna Tilki, kıyafet mağazalarında da 150 bin TL harcadı.
 

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