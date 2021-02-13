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Aleyna Tilki'nin açıklaması şaşırttı! 'Sevgililer Günü'nde...'
'Survivor 2020' şampiyonu Cemal can Canseven ile 'İşte Bu Benim Masalım' dizisinde rol alan Aleyna Tilki, alışveriş turuna çıktığı Nişantaşı'nda gün boyu girilmedik mağaza bırakmadı. 20 yaşındaki şarkıcı, 14 Şubat sorusuna bakın ne cevap verdi.
Klip çalışması için yurt dışından alışveriş yaptığını belirten Aleyna Tilki, "Klip için yurtdışından alışveriş yaptım, yani tabii Türkiye’den de çok alışveriş yapıyorum ama bazı markalar burada olmadığı için öyle oluyor. Yurt dışından almak daha masraflı oluyor" dedi.