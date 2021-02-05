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Aleyna Tilki hastanelik oldu! Sağlık durumu...
'İşte Bu Benim Masalım' dizisinin setinde kas spazmı geçiren Aleyna Tilki, önceki gün Nişantaşı’nda bir klinikte soluğu aldı. Tilki'nin, iki büklüm hali ve adım atarken zorlanması dikkatlerden kaçmadı. İşte genç şarkıcının sağlık durumu...
'Survivor 2020' şampiyonu Cemal Can Canseven ile başrolü paylaştığı dizi ile oyunculuğa da adım atan Aleyna Tilki, geçtiğimiz gün Instagram hesabından ‘doktora gidiyorum’ mesajını paylaşınca endişe yaratmıştı.