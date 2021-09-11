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Aleyna Tilki hastanelik oldu! 'Hasta bebek'

11 Eylül 2021 Cumartesi - 12:59 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 12:59

Geçtiğimiz günlerde Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel, koronavirüse yakalanmış, daha sonra sağlığına kavuşmuştu. Şimdi ise Aleyna Tilki hastanelik oldu.


Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle sık sık gündeme gelen Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, bir süre önce Karadeniz turuna çıkmıştı. Karadeniz'den Marmaris'e geçen Havva Öztel, çıktığı tatil sonrasında koronaya yakalandığını açıklamıştı.
 
Evinde karantinada olan Öztel, geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatmıştı. Kızlarına kavuşmanın heyecanını yaşadığını ise "Sonunda bitti" mesajıyla duyurdu.
 
"HASTA BEBEK"
 
Şimdi ise şarkıcı Aleyna Tilki’den üzücü haber geldi. Ünlü popçu, hastane odasında olan bir fotoğrafını yayınladı. Hastanede serum aldığı anları paylaşan Aleyna Tilki, “Hasta bebek” notunu düştü.
 

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