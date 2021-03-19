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Aleyna Tilki hakkında soruşturma açıldı!

Aleyna Tilki hakkında soruşturma açıldı! Genç şarkıcı Aleyna Tilki'nin başı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar yüzünden dertte.
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