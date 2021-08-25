Aleyna Tilki eleştirilere ateş püskürdü!

Ünlü popçu Aleyna Tilki kardeşi Ayça Tilki hakkında yapılan eleştirilere ateş püskürdü. Tilki, sosyal medya hesabından, " Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız, sizin derdiniz bitmez" sözleriyle isyan etti.

Tilki sosyal medya hesabı Twitter 'dan şu ifadeleri paylaştı:

Belli ki çocukluğunda fena hırpalanmış,hıncını çocuktan çıkarıyor Ben de hırpalandım ama size benzemeyi seçmedim!! Omurgasız değilim ben. İnandıklarımın her zaman arkasındayım.

Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız,sübyancısınız siz Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz?