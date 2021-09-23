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Aleyna Tilki'den veda paylaşımı: Ben gidiyorum millet...

Aleyna Tilki'den veda paylaşımı: Ben gidiyorum millet... Genç yaşta elde ettiği şöhret sayesinde milyonlarca kişi tarafından tanınan Aleyna Tilki, yurt dışına uçtu.
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