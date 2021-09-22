Aleyna Tilki'den şaşırtan itiraf: Sevgili tabularını...

Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki, son zamanlarda kendisi hakkında ortaya çıkan aşk dedikodularına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt vermişti.

Yaptığı paylaşımda ezber bozan ifadeler de kullanan ünlü şarkıcı, "Bir süredir Aleyna'nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü" demişti.