Aleyna Tilki’den örnek hareket! Şahin Akdemir için bunu yapacak

Türkiye orman yangınlarıyla boğuşurken Aleyna Tilki’den ‘helal olsun’ dedirten bir hamle geldi. Ünlü sanatçı, itfaiyecilere su götürürken alevler arasında kalarak hayatını kaybeden Şahin Akdemir’le ilgili kararını sosyal medyadan duyurdu.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, dün çıkan orman yangınında söndürme ekiplerine motosikletiyle gönüllü olarak su taşıyan, dönüş yolunda kaza yapıp alevlerin arasında kalarak yaşamını yitiren Şahin Akdemir (25), Türkiye'nin gündeminde...

Kahraman genç Şahin Akdemir konuşulmaya devam ederken, şarkıcı Aleyna Tilki, konuyla ilgili olarak dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Tilki, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarın akşam gerçekleşecek Turkcell Vadi İstanbul konserimden glde edeceğim geliri çıkan yangına müdahale eden ekiplere su ve ayran taşırken dönüş yolunda kaza geçirerek alevler arasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki sevgili Şahin Akdemir adına Hatıra Ormanı kurmak adına bağışlıyorum. Mekanın cennet olsun sevgili Şahin" diye yazdı.

Aleyna Tilki’nin bu kararı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kullanıcılar, ‘’Helal olsun sana Aleyna Tilki’’ yorumlarında bulundu.