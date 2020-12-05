Aleyna Tilki, Etiler’de bir mobilya mağazası çıkışı görüntülendi. Karantinadan çıkan şarkıcı, “Aşı yaptıracak mısınız?” sorusuna, “Yaptırmak istemiyorum. İlaç sektörüne de güvenmiyorum. Tamamen şahsi konuşuyorum, saçmalıyor bile olabilirim, yaşıma verir herkes” yanıtını verdi.
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- Aleyna Tilki'den 'Aşı yaptıracak mısınız?' sorusuna yanıt
Aleyna Tilki'den 'Aşı yaptıracak mısınız?' sorusuna yanıt
05 Aralık 2020 Cumartesi - 11:38 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 11:38