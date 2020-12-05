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Aleyna Tilki'den 'Aşı yaptıracak mısınız?' sorusuna yanıt

05 Aralık 2020 Cumartesi - 11:38 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 11:38

Aleyna Tilki, Etiler’de bir mobilya mağazası çıkışı görüntülendi. Tilki, kendisine yöneltilen 'Aşı yaptıracak mısınız?' sorusuna yanıt verdi.


Aleyna Tilki, Etiler’de bir mobilya mağazası çıkışı görüntülendi. Karantinadan çıkan şarkıcı, “Aşı yaptıracak mısınız?” sorusuna, “Yaptırmak istemiyorum. İlaç sektörüne de güvenmiyorum. Tamamen şahsi konuşuyorum, saçmalıyor bile olabilirim, yaşıma verir herkes” yanıtını verdi.

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