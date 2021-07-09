Aleyna Tilki dadı arıyor! Şartları...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, iş hayatında asistan yerine 'dadı'yla çalışmaya karar verdiğini söyledi:
“Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey.” Aleyna Tilki’nin paylaşımına takipçilerinden mesaj yağdı.
İKİ TWEET'İ DE GÜNDEM OLMUŞTU
Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş” ve “Limon suyu, su ve şekeri karıştırınca limonata oluyor” şeklindeki tweet’leri ile gündem olmuştu.
Anlaşılmamaktan yakınan genç şarkıcı “Limonata ve ayran tarifi verdim. Sonra da ‘keşke evrenle bağlantısı olmayan tabular, özgüvensizlikler de birleşince limonata olsaydı’ dedim. Ama kimse o tarifi tatmadı. Herkes limonata ve ayran tarifinde takılı kaldı. Demek ki herkes limonata tarifi istiyormuş.” demişti.
"BANA TERCÜMAN LAZIM"
Aleyna Tilki, çok sayıda ‘tercüman adayının’ kendisiyle iletişime geçtiğini de anlatmıştı:
“Tweet’lerimi anlaşılır hale getirmek istiyorum. O yüzden bir tercüman lazım bana. Zehir gibi tipler var. Aslında beni hangi tipler takip ediyor diye bir testti bu. Aşırı iyi bir test yaptım. Bayağı iyi tipler takip ediyormuş. Çok
DM (direkt mesaj) geldi tercüman olmak için.”