Aleyna Tilki dadı arıyor! Şartları...

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, iş hayatında asistan yerine 'dadı'yla çalışmaya karar verdiğini söyledi:

“Kendime dadı tutacağım. Asistan tribi çekemem. Dadılar çok çalışkan. Yemeğimi düşünür, saçlarımı tarar ve her şey.” Aleyna Tilki’nin paylaşımına takipçilerinden mesaj yağdı.

İKİ TWEET'İ DE GÜNDEM OLMUŞTU

Suyla yoğurdu karıştırınca ayran oluyormuş” ve “Limon suyu, su ve şekeri karıştırınca limonata oluyor” şeklindeki tweet’leri ile gündem olmuştu.

Anlaşılmamaktan yakınan genç şarkıcı “Limonata ve ayran tarifi verdim. Sonra da ‘keşke evrenle bağlantısı olmayan tabular, özgüvensizlikler de birleşince limonata olsaydı’ dedim. Ama kimse o tarifi tatmadı. Herkes limonata ve ayran tarifinde takılı kaldı. Demek ki herkes limonata tarifi istiyormuş.” demişti.