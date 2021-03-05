Aleyna Tilki bu kombin için servet ödedi

Geçtiğimiz hafta Dua Lipa ile Diplo imzalı İngilizce şarkısı 'Retrograde' ile dünyaya açılın Aleyna Tilki, önceki gün Bebek Otel'den çıkarken objektiflere takıldı. Kısa sürede YouTube'da 7 milyon izlenmeyi geçen şarkısıyla ilgili konuşan Tilki, "İngiltere'den Hindistan'a kadar çok güzel yorumlar alıyorum. Bu bizim için büyük bir gururdur, Türkiye'de de" dedi.
İngiltere ve Amerika'da evi olduğunu söyleyen 20 yaşındaki şarkıcı, "Bu topraklarda büyümüş olmam benim için dezavantaj değil, avantaj" ifadelerini kullandı.
Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Yurt dışındaki starlarla düet yapacağını anlatan Tilki'nin; Yves Marka montunun 11,450 TL, Valentino çizmesinin 13.750 TL, Miu Miu çantasının ise 20 bin TL olduğu öğrenildi.