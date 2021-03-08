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Aleyna Tilki, Beren Saati solladı! Aldığı ücret...

Aleyna Tilki, Beren Saati solladı! Aldığı ücret... Aleyna Tilki'nin ilk dizi projesi "İşte Bu Benim Masalım"ın çekimleri önümüzdeki hafta bitiyor.
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