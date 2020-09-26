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Aleyna Tilki: 'Beni nasıl buluyorsunuz?'

26 Eylül 2020 Cumartesi - 9:56 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 10:01

Aleyna Tilki, önceki gün Ulus’ta görüntülendi. Aracından inince karşısında muhabirleri gören genç şarkıcı, esprili bir dille “Beni nasıl buluyorsunuz” dedi.


Aleyna Tilki, aracından indiğinde karşısında muhabirleri görünce, esprili bir dille “Beni nasıl buluyorsunuz” dedi.
 
Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden Tilki, “Yurt dışı çalışmalarım başladı. Dün gece stüdyodaydım, şarkı okuyorum. Amerika, Londra, resmen bizim stüdyomuzun içinde. Oradaki müzisyenlerle görüntülü görüşerek çalışıyoruz.
 
Haftaya güvenli bir şekilde Londra’ya uçacağım. Bir süre orada kalacağım ama sonrasında bir sürpriz için iki aylığına tekrar Türkiye’ye geleceğim” diye konuştu.
 
 
Deniz Boy/Hürriyet

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