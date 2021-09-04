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Aleyna Tilki açıkladı! Annesi Havva Öztel'in sağlık durumu...
Annesi Havva Öztel koronavirüse yakalanan Aleyna Tilki, önceki gün Etiler'de görüntülendi. 21 yaşındaki şarkıcı, konserler sebebiyle uzun süredir annesini göremediğini, temaslı olmadığı için dışarı çıktığını söyledi.
Aleyna Tilki, Etiler'de arkadaşlarıyla yemek yediği mekan çıkışında, koronavirüse yakalanan annesi Havva Öztel'in sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.