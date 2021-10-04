Aleyna, ölmeden önce polise şikayetçi olmuş: 'Ağzımı ve burnumu kapattı...'

Iğdır’da 30 Eylül'de oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül’ün ölümü soruşturmasıyla ilgili DHA önemli detaylara ulaştı. Aleyna Ağgül ölümünden bir gün önce akşam saatlerinde emniyete giderek, şüpheli Gökhan Argın hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. 2020 yılında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’na şüpheli Gökhan Argın hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğunu, daha sonra şikayetini geri aldığını anlatan Aleyna Ağgül, ifadesinde şunları söyledi:

“Şikayetimi geri aldıktan sonra Gökhan Argın’la sevgili olduk. Bekar evinde görüşüyorduk. Ona karşı geldiğim zamanlarda, ‘Bende fotoğrafların ve video ların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar’ içeriğinde söylemlerde bulunuyordu. Bu yazışma ve tehditleri şu an şifresini hatırlamadığım mail hesabında depoladım. Gökhan Argın’dan yaklaşık 10 gün önce ayrılma kararı aldım. Telefonumdan ve sosyal medya hesaplarımdan engelledim. Sürekli instagram üzerinden sahte hesaplardan ulaşmaya çalıştı. Yaklaşık 1 hafta önce kullandığım bir hesaba, sahte bir hesaptan ‘Merak etme. Bir iki video evime gelişin. İlaç atman. Gel al beni demen. Neyse alçalmayacağım. Ben de üzerimde de oynadığın herşey var’ içeriğinde mesaj gönderdi."

'GİT KENDİNİ ÖLDÜR'

Gökhan Argın'ın sahte hesaplardan kendisine ulaştığını anlatan Ağgül, "Bana ulaştığı için kendisiyle ilişkimi iyi bir şekilde bitirmek istedim. Dün gece saatlerinde Gökhan Argın’ı evimin önüne çağırdım. Beni bekar evine götürmek istedi. Ayrılmak istediğimi söyledim. Bana daha önce instagramdan takipleştiğim bir kişiyle ilişkimin olup olmadığını ima etti. Bunun üzerine tartıştık. Alkol lü olduğumdan net hatırlamıyorum ama Gökhan Argın aramızda geçen konuşmaların ses kaydını aldı. Yine görüşme sırasında kolumu sıkarak omzuma yumruk attı. Kendimi korumak amaçlı elimle ve ayağımla Gökhan’ı itekledim. Bana vurduğu sırada bağırınca eliyle ağzımı ve burnumu kapattı. Uzun süre nefes alamadım. Alkolün ve gördüğüm şiddetin etkisiyle orada sızıp kaldım. Sabah olduğunda Gökhan Argın bana, ‘Git kendini öldür. Yoksa ben seni öldüreceğim’ diyerek tehdit etti. Daha sonra doktora giderek darp raporu alarak emniyete geldim” dediği öğrenildi.

OĞLU ÜZERİNDE BIÇAKLA GELMİŞ

Şüphelilerden Gökhan Argın’ın oğlu Göktürk Argın’ın, Aleyna Ağgül’ün ölümünden sonra olay yerine alkollü geldiği ve üzerinde bıçak olduğu soruşturma dosyasına girdi. Polis tarafından ifadesi alınan Göktürk Argın, “Aleyna lise arkadaşımdı. Son bir ay içerisinde arkadaş çevremden babam ile Aleyna arasında ilişki olduğunu öğrendim. Babamı son bir ay içerisinde Aleyna’nın evinin çevresinde farklı tarihlerde iki kez gördüm. Babamla 4 aydır konuşmuyordum. 29 Eylül günü saat akşam saatlerinde Aleyna ile telefonda bu durumu konuşmaya karar verdim. Eğer babamla bir ilişkisi varsa uzak durmasını isteyecektim. 9 kez aradım. Telefona cevap alamadım. Sonrasında babamı aradım. O da cevap vermedi. Hatta mesaj da gönderdim. Dönüş yapmadı. Sabaha karşı 04.45’te Aleyna’nın evinin ilerisinde bulunan benzin istasyonuna taksiyle geldim. Ters yöne doğru yürürken, polisler beni görünce belimdeki bıçağı ve kimliğimi kendi rızamla teslim ettim. Bıçağı Aleyna’nın akrabalarının saldırabileceği düşüncesiyle yanıma aldım. Polislerden Aleyna’nın vefat ettiğini öğrendim. Ölümüyle benim alakam yok” dedi.