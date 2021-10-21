Aleyna’nın otopsisi tamamlandı! Flaş detay

Aleyna Ağgül, Iğdır ’da 30 Eylül 2021’de, yaşadığı apartmana bitişik apartmanın boşluğunda ölü bulundu. Arkasında “Ölümümden Gökhan Argın sorumludur” yazılı bir not bırakmıştı. İntihar ettiği değerlendirilen Aleyna’nın ölümünde ‘cinayet şüphesi’ de dikkate alınarak soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ailesinin ve notta ismi geçen kişinin de ifadesi alındı. Gökhan Argın (40), Aleyna ile bir süredir birlikte olduklarını, kendisinin ayrılmak istediğini, bu yüzden aralarında tartışma çıktığını iddia etti. Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Argın yapılan itirazlar üzerine tekrar gözaltına alındı ve Aleyna’yı intihara teşvik ettiği şüphesiyle tutuklandı.

ÜÇ AYRI SEBEP VAR

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Aleyna’nın kesin Ölüm sebebi ve diğer bazı veriler için de Adli Tıp Kurumu’ndan Rapor istenmişti. Kurumun hazırladığı rapor, Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı’ndaki soruşturma dosyasına ulaştı. Raporda Aleyna’nın ölümüne sebep olan üç ayrı unsur sıralandı. Rapora göre Aleyna ‘genel beden travması’, ‘beyin kanaması’ ve ‘iç kanama’ sebebiyle hayatını kaybetti. Kanında 0.84 promil alkol tespit edildi.

Soruşturmada Aleyna’nın hamile olup olmadığına dair şüpheler de dile getirilmişti. Savcılığın talebi üzerine bu hususun da incelendiği ve Aleyna’nın hamile olmadığının belirlendiği de raporda yer aldı. Soruşturma kapsamında polisin olay yerinde yaptığı incelemede elde ettiği bulgular kriminolojik incelemeye gönderilmişti. Olay yerinde yapılan bu incelemenin ardından hazırlanan rapor da dosyaya girdi.

MESAJLARA ULAŞILAMADI

Aleyna’nın ölmeden bir gün önce emniyette verdiği ifadesinde, “Gökhan Argın’la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, ‘Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar’ diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır” demişti. Aleyna’nın bahsettiği bu mesajlara ise henüz ulaşılamadı.