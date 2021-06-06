Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü!

Zuhal Kalaycıoğlu paylaşımında "Sizin de çocuklarınız var, kızımı ve beni reyting malzemesi yaptınız" dedi.

ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR? Acun Ilıcalı'nın da uyarısının ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi merak edildi. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'dur. Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Survivor Aleyna'nın annesi 44 yaşındadır. Yalova 'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul 'da yaşamaktadır.