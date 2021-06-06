07 Haziran 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.447 0.98 EURO 10,5250 -0.24
USD 8,6330 -0.40 ALTIN 524,550 -0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü!

06 Haziran 2021 Pazar - 14:31 | Son Güncelleme : 06 06 2021 - 14:31

Survivor yarışmasında ortalık karıştı. Acun Ilıcalı'nın açıklamasından sonra Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu isyan etti.


Survivor ada konseyinde ortalık fena halde karıştı. Survivor tarihinde ilk defa ailelerin fazlasıyla bu işin içinde olduğunu belirten Acun Ilıcalı, o isimlerin de Aleyna ve Ayşe olduğunu açıkladı. Bu açıklamaların ardından gözler özellikle kızının Survivor'dan ayrılmasını isteyen Zuhal Kalaycıoğlu'na çevrildi. Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü.
 
sdsdsds
 
Zuhal Kalaycıoğlu paylaşımında "Sizin de çocuklarınız var, kızımı ve beni reyting malzemesi yaptınız" dedi.
 
ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?
 
Acun Ilıcalı'nın da uyarısının ardından Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi merak edildi. Survivor Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu'dur. Zuhal Kalaycıoğlu 1 Eylül 1977 yılında doğmuştur. Survivor Aleyna'nın annesi 44 yaşındadır. Yalova'lı olan Zuhal Kalaycıoğlu İstanbul'da yaşamaktadır.

ETİKETLER

aleyna kalaycıoğlu acun ılıcalı annesi isyan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.