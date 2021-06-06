Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü!

Survivor ada konseyinde ortalık fena halde karıştı. Survivor tarihinde ilk defa ailelerin fazlasıyla bu işin içinde olduğunu belirten Acun Ilıcalı, o isimlerin de Aleyna ve Ayşe olduğunu açıkladı. Bu açıklamaların ardından gözler özellikle kızının Survivor'dan ayrılmasını isteyen Zuhal Kalaycıoğlu'na çevrildi. Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu Acun Ilıcalı'ya ateş püskürdü.
Zuhal Kalaycıoğlu paylaşımında "Sizin de çocuklarınız var, kızımı ve beni reyting malzemesi yaptınız" dedi.
ZUHAL KALAYCIOĞLU KİMDİR?