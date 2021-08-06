Gazetevatan.com » Gündem » Aleyna Çakır ve Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü! Ümitcan Uygun'un tahliyesinden 17 gün sonra...
Aleyna Çakır ve Esra Hankulu’nun şüpheli ölümü! Ümitcan Uygun'un tahliyesinden 17 gün sonra...
Ankara’da, Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in (21) ölümüyle ilgili hakkında soruşturma sürerken, uyuşturucu kullanmayı özendirme suçundan tutuklanan ve cezaevinden 17 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun, bu kez de Esra Hankulu’nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alındı. Sema Esen’in babası Mehmet Esen, “Ben bunu hapisten çıkarmayın demedim mi? Daha kaç tane can yakacaklar?” diyerek olaya tepki gösterdi.