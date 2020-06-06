Aleyna Çakır ölümü - Aleyna Çakır kim, nasıl öldü? İntihar ettiği iddia edildi, olayı nedir?

Üniversite öğrencisi Aleyna Çakır’ın ölümü sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Aleyna Çakır’ın intihar ettiği iddia edilirken, sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğünün ortaya çıkması süphelere neden oldu. Ümitcan Uygun tarafından sosyal medyada paylaşılan o video silinse de kısa sürece milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. Peki, Aleyna çakır nasıl ve neden öldü? İşte Aleyna Çakır ölümü hakkındaki detaylar...

Aleyna Çakır’ın ölümü herkesi şoka edip, hüzne boğarken Aleyna’nın sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından paylaşılan video Aleyna’nın öldürülmüş olabileceği şüphelerine neden oldu. İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır olayının detayları ne? Aleyna Çakır ölümü...

Aleyna Çakır olayı ne?

Aleyna Çakır’ın cansız bedeni sevgili Ümitcan Uygun tarafından bulunmuş ve intihar ettiği iddia edilmişti. Ümitcan Uygun tarafından paylaşılan bir video söz konusu ölümün intihar değil, cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Ümitcan Uygun'un tarafından paaylaşılaan videoda, sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra da videoya çektiği görülüyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği de iddia edilen başka bir detay.

Ailesi yüzünden intihar ettiği iddia edilen, Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor. Öne sürelen iddilardan biri de Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Kırşehir'deki cenaze törenine de katılmadığı, yakınları tarafından kafanı topla denilerek şehir dışına gönderildiği. Ümitcan Uygun öte yandan, hem kendisinin hem de Aleyna'nın Instagram hesaplarını da kapattı.

Aleyna Çakır'ın hayatını kaybetmeden önce attığı tweetlerden bir kaçı: