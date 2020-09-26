Aleyna Çakır olayında yeni gelişme! Olay günü Ümitcan Uygun Aleyna’nın yanında mıydı? (Müge Anlı Aleyna Çakır dosyası)

Aleyna Çakır ölümü Türkiye gündeminden düşmüyor. Aleyna Çakır’ın ölümüyle ilgili yen gelişmeler yaşandıkça, son durum hakkında araştırmalar da artıyor. Aleyna'nın tırnaklarında sperm kalıntıları bulunduğu geçtiğimiz günlerde açıklanınca, akıllara Ümitcan Uygun’un Aleyna Çakır’a cinsel saldırıda bulunduğu geldi. Öte yandan Çakır ailesinin avukatı HTS kayıtlarının neden eksik olduğunu açıkladı ve tutanakların birbiriyle uyuşmadığını da belirtti.

Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaşanan son gelişmelerin ardından Aleyna Çakır öldüğünde Ümitcan Uygun’un orada olup olmadığı merak konusu oldu. Çelişkili durumların yaşandığı olayla ilgili Aleyna Çakır'ın ailesinin avukatı yeni açıklamalarda bulundu.

ALEYNA ÇAKIR ÖLÜMÜ: AVUKAT UMUR YILDIRIM YENİ AÇIKLAMA YAPTI

"3 Haziran gece 01:05 sıralarında bu yeri gören kamera görüntüleri araçtan iki kişinin indiğini iki kişinin binaya yöneldiğini aracın hareket edip gittiği belirtiliyor. Ama yeni gelen tutanakta bir kişinin indiğini binaya yöneldiğini aracına binip gittiği söyleniyor." Hangi bilgi doğru?

HTS KAYITLARI EKSİK

Ümitcan Uygun'un 00:57'de telefonu kapanıyor, 01:13' te açılıyor ve sabah 08:89'a kadar kapalı olduğu belirtildi ancak bunların hiçbiri HTS'ye yansımamış. Bu durumda Ümitcan Uygun'un ikinci telefonu var mıydı sorusu akıllara gelmektedir.

ALEYNA CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI MI?

Bulgular araştırılıyor. Savcılığın bu konuyu sürüncemede bıraktığı ve cevap vermediği belirtildi.