Aleyna Çakır olayında son durum: Ümitcan’ın annesi Gülay Uygun hakkındaki iddialar şok etkisi yarattı! Aleyna Çakır ne zaman, nasıl öldü?

Aleyna Çakır ve Gülay Uygun’un şüpheli ölümünü tüm Türkiye’de konuşuyor. Müge Anlı programında söz konusu olayla ile ilgili gündem yaratan açıklamalar geliyor. Ölümlerin ‘cinayet mi, intihar mı’ olduğu araştırılırken, ismini gizleyen görgü tanığı Müge Anlı programına bağlandı ve 'Konuşmayacaksın' diyerek bağıran bir adamla Gülay Uygun’un aynı araca bindiğini söyledi. Öte yandan Gülay Uygun hakkında tüyler ürperten iddialar oraya atıldı. İşte Aleyna Çakır ve Gülay Uygun olayında son durum…

Aleyna Çakır olayı Türkiye’de gündem olmayı sürdürüyor. Aile, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarak Müge Anlı’nın programına katıldı. Aleyna Çakır’ın ölümün intihar mı, cinayet mi olduğu tartışırken, tanıkların canlı yayına bağlanmasıyla olay çok farklı bir hal aldı. Tanıklar Uygun'un annesi Gülay Uygun’ın “18 yaşını doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığı ve gece hayatında çalışmaya zorladığı” iddiaları ortaya atıldı. İddiaların ardından Gülay Uygun geçtiğimiz hafta akşam saatlerinde bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan incelemede el yazısıyla yazılmış intihar notu bulundu. Toprağa verilen Gülay Uygun'un otopsi raporunda kafasının sağ tarafında bir adet ateşli silah yarası tespit edildiği belirtildi. İşte Aleyna Çakır olayında son durum…

ALEYNA ÇAKIR OLAYI: NE ZAMAN NASIL ÖLDÜ?

Aleyna Çakır, geçen 3 Haziran'da Keçiören ilçesinde evde ölü bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜLAY UYGUN HAKKINDA BAKANLIK SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı yurtlarda görev yapan Gülay Uygun’la ilgili “18 yaşını doldurup yurttan ayrılan kızlara bir ev açtığı ve gece hayatında çalışmaya zorladığı” iddiaları gündeme gelmişti. İddialar üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Uygun hakkında soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirmişti. Aleyna Çakır ismini kullanan Sema Esen’in de yurttan ayrıldıktan sonra eğlence mekânlarında çalıştığı belirlenmişti.

BABA UYGUN: ‘TELEVİZYONA ÇIKANLARDAN DAVACIYIM’

Öte yandan eşinin 24 yıldır Çocuk Esirgeme Kurumunda çalıştığını söyleyen Uygun, "Benim eşimin çalıştığı yere gitsinler, hakkında bir tutanak varsa ben ne diyorlarsa onu yapacağım. 'O kızları oğluna veriyormuş, pazarlıyormuş' iddiası eşimin kafasına sıkmasına neden oldu. Kesinlikle davacıyız. Televizyona çıkanlardan davacıyım. Benim eşime sebebiyet veren bunlar. Benim eşimi de bir araştırın. Evine gelin, arkadaşına gidin, dostuna gidin yüksek sesle konuşmuş mu bir sorun. Bu kadına siz nasıl bu iftirayı atarsınız?" ifadelerini kullandı.

GÜLAY UYGUN OLAYINDA SON DURUM

Öte yandan Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. Olayda kullanılan tabanca ve bulunan not, kriminal incelemeye gönderildi. Silahın üzerinde başka birisinin parmak izi olup olmadığı araştırılırken, notta bulunan el yazısının karşılaştırılması için de yakınlarından yazı örnekleri alındı. Öte yandan Uygun ailesinin fertlerinin ifadesine de başvurulacağı bildirildi.

MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA

Müge Anlı da sosyal medyadaki eleştirilere yanıt verdi ve Gülay Uygun'un şüpheli ölümünden kendisinin 'sorumlu' tutulmasıyla ilgili açıklama yaptı.

ATV'de yayınlanan programında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi:



"Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili.



Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, 'Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. 'Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı." dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.

‘’BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Bu bir yıldırma politikası, biliyorum. Keşke hanımefendi hayatta olsaydı. O kadar üzüldüm ki... Keşke hanımefendi bizi arayıp 'Yüzleşebilirim o kızlarla' deseydi. Ben hanımefendiyi bilmem. Konuyu devlete bıraktım, gerekli soruşturma açıldı.



3.5 aydır neredeyse tüm medya kuruluşlarında oğlu hakkında bu haberler yapıldı. Tüm bunlar yaşanırken psikolojisi gayet sağlam kalan bir hanımefendi, soruşturma başlatılınca mı intihar eder? Neden intihar etsin? Bunun için hiçbir gerekçe yok. O yüzden ben bu konunun da araştırılacağından eminim.



Aleyna intihar mı etti öldürüldü mü diye konuşurken, ikinci hanımefendi de aynı şekilde hayata gözlerini yumdu.



Bu işin peşini bırakmayacağız."