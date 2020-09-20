Aleyna Çakır olayında son durum: Ümitcan'ın annesi Gülay Uygun hakkında ortaya atılan iddialar

ATV'de Müge Anlı programında çözülmeye çalışılan Aleyna Çakır olayıyla ilgili sular durulmuyor. Aleyna'yı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun’un intiharı ili Aleyna Çakır olayı başka bir boyuta geçti. Aleyna’nın ölümüyle ilgili konuşan tanıklar Gülay Uygun’u 'kızları kandırmakla' suçladı. Tanıkların açıklamalarının ardından Gülay Uygun şüpheli bir şekilde intihar etti. Öte yandan Gülay Uygun’un eşi Durak Uygun DHA’ya konuştu. İşte Aleyna Çakır ve Gülay Uygun ile ilgili son dakika gelişmeleri…

ATV'de Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın cinayetinin izini sürmeye devam ediyor. Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun "Ölümümden Müge Anlı sorumlu" şeklinde 2 sayfalık bir mektup bırakarak şüpheli şekilde intihar etmesi Aleyna Çakır olayına başla bir pencere açtı. Suçlanan Müge Anlı ise "Olayın peşini bırakmayacağım" dedi. Gülay Uygun ve ailesiyle ilgili yetiştirme yurdunda 18 yaşını dolduran kızlara ev açıp onlara fuhuş yaptırmakla suçlandığı tüyler ürpertici iddialar ise gelemeye devam ediyor.

KÜÇÜK YAŞTAKİ KIZLARI KANDIRARAK PAVYONDA ÇALIŞTIRIYOR!

ATV habere konuşan bir genç kız, "Ankara'daki düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.

Bir başka tanığın ifadesine göre; "Kızın deyişine göre; biz burada müşteri bulmaya geldik gibisinden konuştuk, sonra mahallenin gençleri ile gitti..."

Küçük yaşlarda kızları gazino ve pavyon ve bar ortamına götürdüğüne dair ifadeler geldiği belirtildi....

'ÇOK KIZ VAR AMA KONUŞMAYA KORKUYORLAR'

"Çok çok kızlar var da bazı kız arkadaşlarımız konuşmuyor, korkuyorlar, tedirginler çünkü onların yerleri bariz belli çünkü bunlar gerçekten sıkıntılı insanlar..."

"Çok para kazanma vaadiyle gönderiliyor ancak son adres pavyon... İş dediğin bu muydu dediğimde ben mutlu olacağım, istemediğin bir şey olmayacak, dayıların parasını yiyeceğiz gibi bir muhabbet olduğu iddialar arasında yer alıyor..."

Gülay Uygun'un ölmeden birkaç gün önce öğrencileri ile WhatsApp üzerinden iletişime geçtiği ve "Hakkımda soruşturma başlatılabilir, benim için tanıklık edin, Gülay Hoca iyi bir insandır deyin" dediği ortaya çıktı.

ÖLDÜĞÜ ORMANDA YANINDA ERKEK VARDI!

Müge Anlı'nın canlı yayınına bağlan bir kişi ismini vermedi ve Gülay Uygun'un intiharında tanık olduğu olayı anlattı. Gülay Uygun'un intihar ettiği hafriyat döküm sahasında bulunan kişi şunları söyledi:

Akşam 18'den önce olayın olduğu yer bizim hafriyata döndüğümüz yerin tam karşısında yer alıyor. Aracımla oraya girerken bir erkek bağırma sesi geliyordu. Döküm sahasına dönüp çıktığımda aşağıda beyaz bir araç gördüm. Orada kulübede kalanlar da çıktı ve 'aha kendi canına kıydı' dediler."

"EŞİME İFTİRA ATILDI, KESİNLİKLE DAVACIYIZ"

Öte yandan Durak Uygun taziyeleri kabul ettiği evinde DHA’ya konuştu. Eşinin 24 yıldır Çocuk Esirgeme Kurumunda çalıştığını söyleyen Uygun, "Benim eşimin çalıştığı yere gitsinler, hakkında bir tutanak varsa ben ne diyorlarsa onu yapacağım. 'O kızları oğluna veriyormuş, pazarlıyormuş' iddiası eşimin kafasına sıkmasına neden oldu. Kesinlikle davacıyız. Televizyona çıkanlardan davacıyım. Benim eşime sebebiyet veren bunlar. Benim eşimi de bir araştırın. Evine gelin, arkadaşına gidin, dostuna gidin yüksek sesle konuşmuş mu bir sorun. Bu kadına siz nasıl bu iftirayı atarsınız?" ifadelerini kullandı.

"OĞLUMU, KIZ ARKADAŞI OLDUĞU İÇİN SUÇLUYORLAR"

Uygun, Aleyna Çakır'ın ölümüne üzüldüğünü ifade ederek, "Kızımıza çok üzüldüm. Oğlumun sevgilisi olmuş. Benim oğlumu 1 yıl boyunca evime göndermedi. Annesi babası oturuyor ağlıyorlar. Annesi babası cenazeyi kaldırdığımızda yoktu orada. Adli tıpa biz götürdük. Bir tek ağabeyi geldi. Oğlumu, kız arkadaşı olduğu için suçluyorlar. Benim oğlumu bir araştırsınlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin hakimi savcısı niye tutmuyor? Bir suçu yok çünkü. Benim oğlum o gece evdeydi. O kızın bir başka telefonu daha varmış. Onun da araştırılmasını istiyorum. Sonuna kadar davacıyım. Benim sarhoş olduğumu söylüyorlar. Araştırın beni, bir gün alkol kullanırken biri kişi görmüş mü? Ben alkol kullanmam. Tanımadan yargılayanları Allah'a havale ediyorum. Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

"ÖLMEDEN ÖNCE 'ARTIK DAYANAMIYORUM' DİYORDU"

Ümitcan Uygun ise "Aleyna Çakır'ı nasıl evde yerde gördüysem annemi de Bağlum'da kafasına sıkmış bir şekilde gördüm. Annem, ağabeyime 'balkondan kendimi atsam ölür müyüm acaba' demiş. Rahmetli olmadan önce durmadan 'ben kendimi öldüreceğim ben artık dayanamıyorum' diyordu" dedi.

"MEKTUBU BEN BULDUM"

Olay yerinde annesinin cesedine sarılan Birol Uygun da "Yanına yattım, sarılırken cebinde kağıt parçası gördüm. En başını okudum, 'Bana yapılan iftiralara dayanamıyorum, benim oğlum da ben de suçsuzum' yazıyordu. Sonrasında dilimin tutulduğunu hissettim. En sonunda da hepimizden helallik istiyordu. Mektubu ben buldum. Annemin üzerinde yatan bendim. Her gün akşam biz üşümeyelim diye üzerimizi örtüyordu, o şekilde gördüğüm zaman ben de beyaz tişörtü yüzünü kapatmak için çıkardım" dedi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan Gülay Uygun'un ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. Olayda kullanılan tabanca ve bulunan not, kriminal incelemeye gönderildi. Silahın üzerinde başka birisinin parmak izi olup olmadığı araştırılırken, notta bulunan el yazısının karşılaştırılması için de yakınlarından yazı örnekleri alındı. Öte yandan Uygun ailesinin fertlerinin ifadesine de başvurulacağı bildirildi.