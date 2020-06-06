Aleyna Çakır olayı ne? Aleyna çakır neden öldü? İntihar ettiği iddia edildi!

Üniversite öğrencisi Aleyna Çakır’ın ölümü sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Aleyna Çakır’ın intihar ettiği iddia edilirken, sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından bayılana kadar dövüldüğü ortaya çıktı. Ümitcan Uygun tarafından sosyal medyada paylaşılan o video silinse de kısa sürece milyonlarca kişi tarafından paylaşıldı. Peki, Aleyna çakır neden öldü?

Erkek şiddeti bir kadının daha hayatını kaybetmesine mi neden oldu? Aleyna Çakır’ın ölümü herkesi şoka edip, hüzne boğarken Aleyna’yı sevgilisi Ümitcan Uygun’un tarafından paylaşılan video Aleyna’nın öldürülmüş olabileceği şüphesine neden oldu. İntihar ettiği iddia edilen Aleyna Çakır olayının detayları ne?

Aleyna Çakır olayı ne?

Aleyna Çakır’ın cansız bedeni sevgili Ümitcan Uygun tarafından bulunmuştu ve intihar ettiği iddia edilmişti. Ümitcan Uygun tarafından paylaşılan bir video söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerine neden oldu. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.

Ailesi yüzünden intihar eden Aleyna'nın ailesiyle arasının iyi olduğu, yakın arkadaşı tarafından ifade ediliyor. Ayrıca Aleyna'nın sevgilisi Ümitcan Uygun, Kırşehir'deki cenaze törenine de katılmadı. Yakınları tarafından kafanı topla denilerek şehir dışına gönderilen Ümitcan Uygun, hem kendisinin hem de Aleyna'nın Instagram hesaplarını da kapattı.

Aleyna Çakır'ın hayatını kaybetmeden önce attığı tweetlerden bir kaçı: