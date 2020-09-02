Aleyna Çakır olayı | Aleyna Çakır'ın ölüm sebebi bulundu mu? Aleyna Çakır olayında son durum!

Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen’in geçtiğimiz Haziran ayında kendi evinde bornozunun kuşağıyla intihar ettiği iddia edilmişti. 3 Haziran günü Ankara Keçiören'deki evinin salonunda yüzüstü uzanmış halde bulunan Aleyna Çakır'ın dosyası polis tarafından intihar olarak açılmış, kendisine şiddet uyguladığı da tespit edilmiş ve bu görüntüleri sosyal medyadan paylaşmış olan sevgili Ümitcan Uygun poliste ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştı. Yeni hazırlanan Adli Tıp raporunun Çakır'ın ölmeden önce bir erkekle cinsel ilişkiye girdiğini tespit etmesiyle birlikte olay açısından önemli bir yeni durum oluştu. İşte Aleyna Çakır olayında son durum…

Aleyna Çakır, Anakara Keçiören ilçesindeki evinde, 3 Haziran Çarşamba gecesi bornoz kuşağıyla kendini tavana asarak intihar etti. Genç kızı, cansız bedenini erkek arkadaşı Ümit U. tarafından bulundu. Ümit Uygun’un da 17 Nisan günü Aleyna Çakır’ı bayıltana kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram’dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıktı. Sosyal medya aracılığıyla tüm Türkiye’de duyulan olay sonrası Aleyna’nın ölümünün cinayet olabileceği şüphesi artmıştı.

ALEYNA ÇAKIR CİNAYET Mİ, İNTİHAR MI?

Ümitcan Uygun, ifadesinde Çakır'ın öldüğü gece kendisini eve bıraktıklarını ve daha sonra WhatsApp'tan haberleştiklerini, Çakır'ın "intihar"dan söz ettiğini fakat kendisinin bunu ciddiye almadığını söylemişti.

Yeni hazırlanan Adli Tıp raporunun Çakır'ın ölmeden önce bir erkekle cinsel ilişkiye girdiğini tespit etmesiyle birlikte olay açısından önemli bir yeni durum oluşmuş oldu.

ÜMİTCAN UYGUN DOSYADA ŞÜPHELİ SIFATIYLA YER ALMIYOR

Hürriyet'in haberine göre Çakır'ın ailesi daha önce Uygun'un Çakır'a şiddet uyguladığının bilindiğini ve bu durumun görüntülerle tespit edildiğini belirterek, Ümitcan Uygun'un dosyada şüpheli olarak dahi yer almadığını, DNA örneği alınmadığını ve Uygun'un sorgusunun karakol polisleri tarafından olayın hemen ardından yapıldığını, cinayet masasından uzmanların Uygun'un ifadesini alması yoluna da gidilmediğini söylüyor.

Adli Tıp raporunda, bir boğuşmanın yaşandığının da işareti olabilecek şekilde Çakır'ın tırnak aralarında deri ve doku parçalarına rastlandığı da belirtiliyor.

Bu raporla birlikte Aleyna Çakır olayının intihar olarak ele alınamayacağı, olayın cinayet şüphesiyle soruşturulması gerektiği düşünülüyor.