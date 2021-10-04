Aleyna Ağgül olayı! Aleyna Ağgül öldürüldü mü, intihar mı etti, otopsi raporu çıktı mı?

30 Eylül sabahı Iğdır’ın 14 Kasım Mahallesi'nde 18 yaşındaki Aleyna Ağgül ailesiyle birlikte yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğundan atlayarak yaşamına son verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, Aleyna'nın hayatını kaybettiğini belirlerken ortaya atılan iddialar bir kadın cinayeti daha mı sorusunu akıllara getirdi. İşte Aleyna Ağgül olayı…

Iğdır’da, erkek arkadaşının babası tarafından tecavüze uğrayınca canına kıydığı ileri sürülen Aleyna’nın babası, “4’üncü kattan düşmüş tek kırık yok. Kızım intihar etmedi, öldürüldü” dedi ve çarpıcı iddialar ortaya attı.

"ÖLÜMÜMDEN SORUMLUDUR"

Polis yaptığı araştırma 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı bir not buldu.

Bunun üzerine kentte nakliyecilik ve emlakçılık yapan Gökhan Argın ve oğlu Göktürk Argın, (19) gözaltına alındı.

4 AYDIR BİRLİKTELERDİ

Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan evli ve iki çocuk babası Gökhan Argın, Aleyna ile yaklaşık bir yıl önce tanıştığını ve 4 aydır birlikte olduklarını söyledi.

Aleyna'nın oğlu Göktürk ile liseden arkadaş olduğunu belirten Gökhan Argın ifadesinde, “Aleyna, intihar etmeden iki gün önce pazartesi günü beni aradı. Annesinin rehabilitasyon merkezinde olduğunu, bir şeyler alacağını ancak parasının olmadığını söyledi. Kendisi ile buluştum, alışveriş yapıp hastaneye götürdüm. Gece de diğer evimde kaldık. Ama aramızda bir şey olmadı. Çarşamba günü de yine bir şeyler alıp hastaneye bıraktık. Sonra kendisini evine götürdüm. Perşembe saat 05.00'te polis gelip beni evimden aldı. Kendisinden daha önce ayrılmak istedim ama beni intihar etmekle tehdit etti.

“İKİ AY ÖNCE BANA MESAJ YAZIP İNTİHAR EDECEĞİNİ SÖYLEDİ”

Hatta birkaç kez de intihara teşebbüs etti. Kendisi çok alkol alırdı. Okuldan atıldığı için liseyi dışardan bitirdi. Aleyna'nın intihar ettiği gece, kendi evimde kaldım. Binanın kameralarında bunlar kayıtlı. Yapılan araştırmalar sonunda gerçekler ortaya çıkacak. Yaklaşık iki ay önce bana mesaj yazıp intihar edeceğini söyledi. Ama inanmayıp telefonumu kapatarak uyudum. Sabah uyandığımda hastanede olduğunu söyledi. Yanına gittim. Eğer o gün ölseydi, ilgilenmediğim için suçlu olurdum. Çünkü attığı mesajlar vardı.” dedi.

OLAY YERİNE YAKIN BİR BÖLGEDE GÖZALTINA ALINDI

Aleyna'nın sevgilisi olduğu iddialarını yalanlayan Göktürk Argın ise "Ben yurt dışında okuyorum. Lise birinci sınıfta aynı okuldaydık. Kendisi sevgilim değil, görmem, tanımam bile." dedi.

Bu arada Göktürk Argın'ın olay yerine yakın bir bölgede gezerken gözaltına alındığı belirtildi.

“KIZIMI ÖLDÜRÜP ORAYA BIRAKTILAR”

Aleyna’nın ölümünün ardından konuşan baba Kemal Ağgül ise kızının 'intihar izlenimi' verilerek öldürüldüğünü söyledi.

Ağgül, “Bu intihar değil, çocuğuma komplo kurdular. Kızımın düştüğünün söylendiği yer amcamların apartmanı. Kızımın vücudundan hiçbir kırık yoktu sadece kafasının arkasında bir darbe vardı. Kızımı öldürüp, oraya bıraktılar. Çantası ve ayakkabısı alınarak götürülmüş. O binanın üst katına bırakıp, 'intihar süsü' verdiler. Bu adamın önceden de hemşire ve öğretmen sevgilisi olduğunu söyleniyordu. Kızım 18 yaşına yeni girdi, üniversiteye hazırlanıyordu, özel öğretmen tutmuştum, matematik dersi alıyordu. Öldüğü gece 9'da alıp götürmüşler. Kızıma zorla içki içirmişler, Aleyna içmez.” dedi.

“BU İŞ TAMAM” MESAJI İDDİASI

Baba Ağgül ayrıca Göktürk Argın'ın babası Gökhan Argın'a “Bu iş tamam” diyerek mesaj attığını da iddia etti.

Yapılan otopsinin ardından Aleyna'nın cenazesi, Iğdır Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Genç kızın kesin ölüm nedeni ise adli tıp raporu ile ortaya çıkacak.

Aleyna'nın kendisinden 6 yaş büyük ağabeyinin de 3 yıl önce Marmaris'te denizde boğularak hayatını kaybettiği belirtildi.

KADIN MECLİSİ ALEYNA İÇİN TOPLANDI: SADECE EYLÜLDE 26 KADIN CİNAYETİ VE 19 ŞÜPHELİ KADIN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Iğdır'da intihar ettiği iddia edilen Aleyna Ağgül için bir araya gelen Kadın Meclisi üyeleri katil ya da katillerin yakalanması için basın açıklaması yaptı.

Zübeyde Hanım Bulvarında toplanan grup, 'Aleyna için adalet istiyoruz', 'Kadın cinayetleri olmasın' sloganları attı.

Grup adına açıklamayı okuyan Bahar Güleç, “Geçtiğimiz perşembe günü Iğdır’da yaşamını yitiren 18 yaşındaki Aleyna Ağgül için buradayız. Aleyna ardında bıraktığı notta ölümünden G.A.'nın sorumlu olduğunu yazdı. Şüpheliler Aleyna’nın ölümünün ardından gözaltına alındıktan sonra delil yetersizliği sebebiyle serbest bırakıldılar. Aleyna’nın ölümüyle ilgili tüm şüpheler, etkin bir soruşturma süreci ile açığa çıkarılmalıdır. Aleyna’nın ölümüne sebebiyet vermiş olabilecek hiçbir detay atlanmadan titizlikle bir inceleme yapılması tüm yetkililerin asli görevidir. Biliyoruz ki şüpheli kadın ölümlerinde etkin hukuki süreçleri işletmeyenler de failler kadar sorumludur. 'Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' ve 'Kadın Meclisleri' olarak sürecin takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha duyuruyoruz.” dedi.

Bahar Güleç, eylül ayı içerisinde 26 kadın cinayeti ve 19 şüpheli kadın ölümü gerçekleştiğine dikkat çekerek, “Türlü zorluklara rağmen, ölümü pahasına direnen kadınlar, hepimize cesaret veriyor. Kadınların yükselen mücadelesi, eşit ve özgür bir yaşamın imkansız olmadığını bize gösteriyor. Kadınlar pes etmeyerek er ya da geç kendi hayatlarını da yaşadıkları toprakları da değiştirecek. Kendi hayatlarında direnen kadınların aralamış olduğu özgürlüğün kapısını örgütlü mücadelemizle sonuna kadar açacağız. Mücadelemizle dünyada ve Türkiye’de kadınlar özgür yaşayacak.” diye konuştu.

Iğdır Kadın Meclisi olarak Aleyna Ağgül için de sessiz kalmayacaklarını belirten kadınlar, failler ve sorumluların cezasız kalmayacağını söyledi.

Kalabalık slogan ve açıklamaların ardından dağıldı.