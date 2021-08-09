Alex Teixeira kimdir? Alex Teixeira hangi takımlarda oynadı, golleri ve kulüp kariyeri?

Alex Teixeira, Beşiktaş için İstanbul'a doğru yola çıktı. Siyah-beyazlı kulüp, Brezilyalı futbolcunun verdiği Türkçe mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında? Alex Teixeira hangi takımlarda oynadı, golleri ve kulüp kariyeri?

Siyah-beyazlı kulüp, bugün akşam üstü İstanbul'da olması beklenen Brezilyalı futbolcunun yolculuk öncesi çekilen videosunu sosyal medyadan paylaştı. Paylaşılan videoda Alex Teixeira Türkçe olarak, "Siz istediniz, ben geliyorum" ifadelerini kullandı ve kartal pozu verdi. Beşiktaş ise videoyu "Siz istediniz, o geliyor" mesajıyla paylaştı.

Alex Teixeira kimdir, kaç yaşında?

Alex Teixeira Santos 6 Ocak 1990 yılında, Brezilya'nın Duque de Caxias şehrinde dünyaya geldi. On numara mevkisinde oynayan Alex Texaira Beşiktaş için sağlık kontrolleri ve sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geliyor.

Alex Teixeira hangi takımlarda oynadı, golleri?

Kulüp kariyeri

Vasco de Gama

Alex Teixeira kariyerine Vasco da Gama'da başladı. 2008 yılında A takıma yükseldi. Alex Teixeira Ocak 2008'de Dubai kampın için A takım kadroya çağrıldı. Kulüpteki ilk golü 28 Haziran 2008'de Ipatinga'yı 4-2 yendikleri maçta attığı golle geldi. 22 Ağustos'ta Portuguesa'yı 1-0 yendikleri maçtın tek golünü attı. Vasco sezon sonunda küme düştü.

Serie B'deki ilk golünü 25 Temmuz 2009'da Bahia'ya 2-1 yenildikleri maçta attı. 13 Kasım 2009'da kulüp adına son golünü América'yı 2-1 yendikleri maçta kaydetti. Kulüpteki son maçına 28 Kasım'da Ipatinga'ya 2-0 yenildikleri maçta çıktı. Sezonun sonunda, Vasco ikinci sıradaki takıma yedi puan farkla tekrar Serie A'ya yükseldi. Bu, Texeira'nın Vasco ile geçirdiği süre boyunca kazandığı ilk ve tek kupaydı.

21 Aralık 2009'da, 19 yaşındayken, Vasco da Gama'dan ayrılarak Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e transfer oldu ve yaklaşık 6 milyon € karşılığında beş yıllık bir anlaşmayla imza attı. Vasco ile toplamda, 51 lig maçı olmak üzere 92 maça çıktı ve ligde 10 gol toplamda ise 16 gol attı.

Shakhtar Donetsk

Alex Teixeira Shakhtar Donetsk formasıyla ilk maçına 20 Mart 2010'da Oyunun 55. dakikasında vatandaşı Ilsinho yerine Zorya Luhansk'a karşı oynana Premyer-Liha Ligi maçında başladı ve Shakhtar maçı 2-0 kazandı.

Avrupa'daki ilk maçına 15 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Partizan'ı 1-0 yendikleri maçta çıktı. Kulüpteki ilk golünü 3 Ekim'de Dinamo Kiev'i 2-0 yendikleri maçta attı.

Jiangsu Suning

Ocak 2016'da İngiliz Premier League kulübü Liverpool, Shakhtar Donetsk kulübüne Alez Teixeira'yı transfer etmek için 32 milyon € (24,6 milyon £) teklif verdi. Alex Teixeira'nın Liverpool transfer olmak istesede Shakhtar Donetsk teklifi reddetti ve 5 Şubat 2016'da Alez Teixeira, 50 milyon € bonservis bedeli karşılığında Çin kulübü Jiangsu Suning sattı. Alex Teixeira çin kulübü ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı.

1 Mart 2016'da Alex Teixeira, AFC Şampiyonlar Ligi'nde Jeonbuk Motors'u 3-2 yendikleri maçta Jiangsu formasıyla ilk maçında gol attı. 5 Mart 2016'da Teixeira, Çin Süper Ligi'ndeki ilk maçında Shandong Luneng'i 3-0 yendikleri maçta iki gol kaydetti.