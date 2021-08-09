Alex Teixeira Beşiktaş haberleri! Alex Teixeira geldi mi, Alex Teixeira uçak takip kodu!

Alex Teixeira geldi mi? Alex Teixeira'yı İstanbul'a doğru yola çıktı. Siyah beyazlı kulüp de, resmi hesabından da Teixeira'yı ilk kez paylaştı. Teixeira taraftarlara, "Siz istediniz, ben geliyorum" mesajı yolladı. Brezilyalı yıldız 16.50'de İstanbul'da olacak. Beşiktaşlı taraftarlar şimdiden Alex Teixeira’yı taşıyacak olan uçağı takip etmeye başladı. İşte Alex Teixeira uçak takip kodu…

Brezilyalı Futbolcu Alex Teixeria bugün saat 16:50'de İstanbul Havalimanı Genel Havacılık terminaline iniş yapacak. Beşiktaş'tan yapılan paylaşımda, "Siz istediniz o geliyor" notu düşüldü. Videoda taraftarlara seslenen Alex ise "Siz istediniz ben geliyorum" dedi. Siyah-beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan 31 yaşındaki oyuncu, karantina sürecinin ardından antrenmanlara başlayacak.

Beşiktaş serbest durumdaki Teixeria'ya 900 bin Euro imza parasının yanı sıra yıllık yaklaşık 3 milyon Euro ödeyecek. Jiangsu Suning takımından Ocak ayında ayrılan Brezilyalı oyuncu, Çin ekibi ile oynadığı son sezonda forma giydiği 20 maçta 10 gol attı, 4 asist yaptı.

Alex Teixeira uçak takip kodu

Türk Hava Yolları’na ait uçakla İstanbul’a gelecek olan Alex Teixeira’nın yolculuğu yaklaşık 12 saat 50 dakika sürecek. Beşiktaşlı taraftarlar TK194 kodlu uçuş ile oyuncunun uçağını takip edebilecek.