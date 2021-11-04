Alevileri ilgilendiren flaş gelişme! Cemevleriyle ilgili yeni adım

AK Parti kaynakları, Cumhurbaşkanı’nın Alevi toplumunu memnun edecek bir çalışma için samimi olduğunu ifade ederek, “Bu işi çözmek Ayasofya ’yı açmak kadar önemli” değerlendirmesini yapıyor. AK Parti ’nin, mevcut yasaya göre dernek ve vakıf statüsünde hizmet veren cemevlerine ilişkin, İçişleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı üzerinden bir çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Türkiye’deki bin 585 cemevine yapılan ziyaretlerde Alevi toplumunun sorunlarıyla, talep ve önerilerini dinleyen hükümet temsilcilerinin, söz konusu bilgileri rapor haline getirdiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilettiği ifade ediliyor.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, gündelik ve acil ihtiyaçların karşılanmasını mümkün kılan çalışmaya ilişkin AK Parti kaynakları, “Çalışma şu anda çok güzel yürüyor. Bu işin geçmişte devlet eliyle yürütülmesi ciddi sorunlar doğurdu. O nedenle şimdiki çalışma daha sivil bir şekilde sürdürülüyor. Sorunlar, sıkıntılar tespit edildi. Yapılması gerekenler yapıldı. Bundan sonraki süreçte de yapılmaya devam edecek” değerlendirmesini yapıyor.

TOPLUMSAL BARIŞ İÇİN

Parti kurmayları, devletin “toplumsal barış” için cemevlerine ibadethane statüsü vermekten kaçınmayacağına işaret ederken, ancak devlet eliyle yürütülecek dini ibadetin “Aleviliğin bin 400 yıllık gelenek ve prensiplerine aykırı” düşeceği gerekçesiyle bir çıkmaz yaşandığını ifade ediyor. Cemevlerine statü tartışmasının devletin tek başına alacağı bir kararla sonlanmayacağını söyleyen kurmaylar, 2009’da yürütülen çalışmalar neticesinde hazırlanan “Alevi” raporunun yeni düzenlenecek çalıştaylarla güncellenebileceğini değerlendiriyor.

AK Partili yetkililer, “O çalışmalarda çıkacak konsensus önemli. Talepler konusunda Alevi cemaati kendi arasında homojen ve mutabık olursa işin çözümü çok kolay olur. Cumhurbaşkanı, Alevi toplumunu memnun edecek bir çalışma için samimi. Bu işi çözmek Ayasofya’yı açmak kadar önemli. Ayasofya’yı açmak nasıl bu ülkede Sünni Müslümanların büyük bir beklentisi idiyse Alevi vatandaşların bu husustaki en büyük beklentisi de bu” değerlendirmesini yapıyor.

ALEVİ CEMAATİ BAŞKANLIĞI