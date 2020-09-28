Alev Alev dizisi oyuncuları kim? Alev Alev dizisinin konusu ne, ne zaman başlayacak?

Alev Alev dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’ dizisi yeni sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Birbirinden farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak dizinin başrol oyuncuları Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Değdiği tüm hayatları değiştiren alevler, bir yangının külünden yeşeren çiçekler… Kendini bulmanın, yola devam etmenin, adalet arayışı ve gerçek aşkın hikayesi…

Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle ‘Alev Alev’ yakında Show TV’de başlıyor!