Alev Alev dizisi nerede çekiliyor, hangi semt? Alev Alev dizisindeki yangın sahnesi neresi?

Ay Yapım imzalı ‘Alev Alev’ etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu akşam izleyici ile buluşacak. Birbirinden farklı üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanacak, dizinin oyuncu kadrosunda Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay gibi isimler yer alıyor. Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş’ın yazdığı dizinin nerede çekildiği merak ediliyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ve usta oyuncu Zuhal Olcay’ın da başrollerinde yer aldığı dizi, ilk bölümüyle araştırılıyor. Alev Alev dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak edilirken, nerede çekildiğini merak ediyor. Özellikle Alev Alev yangın sahnesi nerede çekildi diye araştırmalar yapılmaktadır. Peki ama Alev Alev dizisi hangi semtte nerede çekildi?

ALEV ALEV DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Alev Alev dizisinin ev sahneleri Büyükçekmece’deki Alkent 2000 mahallesinde çekiliyor. Dizinin tanıtım çekimleri ise İstanbul Şile’de bulunan meşhur Ağlayankaya plajında gerçekleşirken Beykoz ayakkabı fabrikasında dizi setleri için kurulan platoda da çekimler yapıldı.

ALEV ALEV YANGIN SAHNESİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Boşaltılan bir kum fabrikasına sarnıç inşa edilerek Alev Alev dizisi için tamamen yakıldı. Yangın sahneleri de o platoda çekildi.