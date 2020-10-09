Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? Alev Alev dizisi uyarlama mı, konusu ne? Alevi Alev dizisi oyuncuları...

Show TV’nin yeni dizisi Alev Alev dizisinin tanıtım videosu yayınlandı. Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini üstlendiği, Burcu Görgün Toptaş’ın senaryosunu yazdığı dizinin başrolünü Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz paylaşırken, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven ile usta oyuncu Zuhal Olcay da dizinin oyuncu kadrosunda bulunuyor. Alev Alevi dizisi ne zaman başlıyor? Alevi Alevi dizisi konusu ve oyuncu kadrosu...

Show Tv, Ay Yapım imzasını taşıyan yeni dizisini ekranlara getiriyor. Alev Alev dizisi üç kadının bambaşka hikayelerle kesişen hayatlarına odaklanıyor. ‘Alev Alev’den başrol oyuncuları Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in yer aldığı ilk tanıtım yayınlandı. Alev Alev dizisi ne zaman başlıyor? İşte Alev Alev dizisi konusu ve oyuncuları...

ALEV ALEV DİZİSİNİN KONUSU

Büyük aşkla evlenerek düştüğü şiddet dolu kabustan küçük kızıyla birlikte kurtulmaya çalışan Cemre… Güzel, ayrıcalıklı hayatında gerçeğin yakıcı yüzüyle hiç karşılaşmamış Rüya… Fedakar dünyasında kendi için küçük bir mutluluk sayfası açmaya çalışırken varlığıyla özdeş güzelliğini, kimliğini yitirmenin eşiğindeki Çiçek.

Karakterleri ve hikayeleri birbirinden çok farklı bu üç kadının kaderleri bir sarnıçta çıkan yangında kesişir. Alevlerin ardından hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Sil baştan giriştikleri mücadelede yolları gerçek aşka ve iyi kötü tüm yanlarıyla gerçek hayata düşer. Dışarıdan örnek adam olarak görünen varlıklı, karizmatik, imtiyazlı Çelebi’nin yok edici, kötücül soluğu hepsinin ensesindedir.

ALEV ALEV OYUNCULARI

Demet Evgar,

Hazar Ergüçlü,

Dilan Çiçek Deniz,

Berkay Ateş,

Cem Bender,

Cihangir Ceyhan,

Berker Güven,

Zuhal Olcay

ALEVİ ALEV DİZİSİ UYARLAMA MI?

Fransız yapımı Le Bazar de la Charité dizisinden uyarlanmıştır.

ALEV ALEVİ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Güçlü oyuncu kadrosu ve iddialı hikayesiyle ‘Alev Alev’ yakında Show TV’de başlıyor!