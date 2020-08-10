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Alessandra Ambrosio vazgeçmiyor!

Alessandra Ambrosio vazgeçmiyor! Uzun bir süredir tatil yapan Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, önceki gün yine Malibu sahillerinde görüntülendi. 
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