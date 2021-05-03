ALES soruları ve cevapları yayınlandı! İşte ALES cevap kağıdı görüntüleme 2021 (2 Mayıs ÖSYM ALES soruları ve cevap anahtarı)

ALES 2021 soruları ve cevap anahtarı merak ediliyordu. ALES’e giren adaylar sınavın tamamlanmasıyla birlikte ALES soruları ve cevapları için ÖSYM'den gelecek resmi açıklamayı bekliyordu. ÖSYM ALES soru ve cevapların açıklandığını duyurdu. 2 Mayıs ÖSYM ALES soruları ve cevap anahtarı…

ALES soruları ve cevapları yayınlandı. 2 Mayıs Pazar günü yapılan ALES soruları ve cevapları ÖSYM’den gelen resmi açıklama ile birlikte belli oldu. 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10:15’te başladı, 12:45’te sona erdi. İşte ALES cevap kağıdı görüntüleme 2021

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI!

ÖSYM soruları ve cevapların açıklandığını duyurdu. 02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunuldu

SORULARIN YÜZDE 10'U İÇİN TIKLAYINIZ

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Mayıs 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebilecek. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kurum diğer sınavlarda olduğu gibi AİS sayfası üzerinden soruların tamamını sınava girenlerin erişimine açık olarak yayınlayacak. Soruların yüzde 10'luk kısmı ise herkese açık olarak yayınlanacak.

ALES 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bu sınava katılamayacak olan ve ikinci sınavı bekleyen adaylar içinse ALES 2 başvuruları 3 Ağustos'ta başlayacak.