ALES soruları ve cevapları yayınlandı! ALES soru kitapçığı görüntüleme…

ALES 2 19 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. Adaylar sınavın ardından soru ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığını sorgulamaya başladı.
ALES SORULARI, CEVAPLARI YAYINLANDI
Soruların yüzde 10’u herkese açık olarak tamamı ise sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlandı.
SORULARIN YÜZDE 10'U İÇİN TIKLAYINIZ...
ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
19 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları 14 Ekim 2021 günü erişime açılacak. Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç sorgulama adresi olan “sonuc.osym.gov.tr” sayfasından kontrol edilebilecek.