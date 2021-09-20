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ALES soruları ve cevapları yayınlandı! ALES soru kitapçığı görüntüleme…

20 Eylül 2021 Pazartesi - 10:11 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 10:11

ALES 2021 soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. 19 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı soru ve cevapları açıklandı. ÖSYM ALES soruları, cevapları bugün erişime açıldı. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ALES soruları ve cevapları ile ALES soru kitapçığı görüntüleme ekranı…


ALES 2 19 Eylül 2021 tarihinde yapıldı. Adaylar sınavın ardından soru ve cevapların yayınlanıp yayınlanmadığını sorgulamaya başladı.

ALES SORULARI, CEVAPLARI YAYINLANDI

Soruların yüzde 10’u herkese açık olarak tamamı ise sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlandı.

ÖSYM AİS İÇİN TIKLAYINIZ…

SORULARIN YÜZDE 10'U İÇİN TIKLAYINIZ...

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

 

19 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirilen sınavın sonuçları 14 Ekim 2021 günü erişime açılacak. Sonuçlar ÖSYM’nin sonuç sorgulama adresi olan “sonuc.osym.gov.tr” sayfasından kontrol edilebilecek.

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