ALES soru ve cevapları yayınlandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının sona ermesinin ardından, ALES soruları 2020 ve ALES cevap anahtarı 2020 araştırılıyor. 294 bin 101 adayın başvurduğu ALES'te sonuçlar ÖSYM tarafından eylül ayında açıklanacak. Peki, ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? Gözler ALES soruları 2020 ve cevap anahtarında!

ALES soru ve cevapları merak ediliyor. Saat 10:15’te başlayan ve 150 dakika süren ALES sona erdi. Sayısal ve sözler testleri çözen adaylar, sınavın sona ermesinin ardından gözlerini, ALES soru ve cevaplarına çevirdi. 7 Eylül’de açıklanacak sınav sonuçlarını şimdiden öğrenmek isteyenler arama motorları üzerinden ALES soru ve cevapları yayınlandı mı, sorusunu soruyor. Peki, ALES soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ALES soruları 2020 ve ALES cevap anahtarı 2020…

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ALES soruları ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. 2019 yılında 5 Mayıs’ta uygulanan sınavın soruları ve cevapları 7 Mayıs’ta yayımlanmıştı.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 07 Mayıs 2019 tarihinde saat 13.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebildiler.