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ALES sonuç açıklanma tarihi değişti

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:49 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 10:55

ALES sonuç açıklama tarihi 16 Eylül'den 7 Eylül tarihine çekildi. Değişikliğin adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için yapıldığı açıklandı.


ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim." dedi. 

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ales ALES ALES sonuçları
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