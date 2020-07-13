ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada, "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim." dedi.
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ALES sonuç açıklanma tarihi değişti
13 Temmuz 2020 Pazartesi - 10:49 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 10:55
ALES sonuç açıklama tarihi 16 Eylül'den 7 Eylül tarihine çekildi. Değişikliğin adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için yapıldığı açıklandı.
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