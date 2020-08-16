ALES sınavı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? ALES 2020 kaç soru, kaç dakika? ALES 1 sınav giriş belgesi 2020!

Corona virüsü salgını birçok sınavda olduğu gibi ALES’in de ertelenmesine neden olmuştu. Akademik kariyer yapmak isteyen kişilerin gireceği ALES için sabırsızlıkla beklenen gün geldi. Sayısal ve sözel olmak üzere 100 soru sorulacak ALES 2020 kaçta başlıyor, kaç dakika sürecek? ALES giriş belgesi nasıl çıkarılır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından organize edilen, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) 16 Ağustos Pazar bugün gerçekleşecek. Yüzbinlerce adayın katılacağı ALES sınavıyla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, adaylara, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulunurken, adaylar da gözlerini 2020 ALES sınavıyla ilgili ayrıntılara çevirdi. ALES 2020 kaçta başlıyor, kaç dakika sürüyor, kaç soru? ÖSYM ALES giriş belgesi 2020…

ALES 2020 AÇIKLAMA

Bugün saat 10:15’te gerçekleştirilecek ALES sonuçları ise 7 Eylül’de ilan edilecek.

ALES/2 sınavına başvurular ise 1-12 Ekim 2020 tarihleri arasında alınacak. ALES sınavı 10.15’te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

ALES için de sınav giriş yerleri ve giriş belgeleri ais.osym.gov.tr üzerinden öğrenilebilecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün’ün yaptığı açıklama;

2020-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır. 16 Ağustos 2020 tarihinde ALES’e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.

ALES SINAV YERİ SORGULAMA

İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ ALES İÇİN AÇIK OLACAK

16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020-ALES/1) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 16 Ağustos 2020 Pazar günü 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara, müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu “Geçici Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebileceklerdir. “Geçici Kimlik Belgesi” dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla, Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve güncel bir fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.

Adaylar, sınav günü açık tutulacak İl/İlçe Nüfus Müdürlüklerinin adresine ve açık oldukları saatlere aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.