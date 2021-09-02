ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu? ALES 2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak, ALES/2 sınav giriş belgesi 2021 merak ediliyor!

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak 2021, ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ALES sınav yerleri ALES’ girecek adaylar tarafından merakla bekleniyor. Lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gerekli alan ALES puanı aynı zamanda teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılıyor. Peki, ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu, ALES 2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES 2 için geri sayım başladı. ALES Başvuruları 3 – 11 Ağustos 2021 tarihlerinde, ALES/2 geç başvurular ise 17 Ağustos 2021 tarihinde alındı. ALES sınav yerleri açıklandı mı? ALES 2 sınavı ne zaman?

ALES SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ALES 2 sınav giriş yerleri henüz belli olmadı.

ALES 2 SINAVI NE ZAMAN?

ALES/2 sınavı 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Sınav sonuçları, 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada (kanun hükmünde kararnameye göre) sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek için, girilmesi zorunlu olan bir sınav olarak belirtilmiştir.

Yüksek lisans programlarına yapılacak başvurular kapsamında sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.