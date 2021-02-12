ALES sınav giriş belgesi alma ekranı! 2020-ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı!

2020-ALES/2 giriş yerleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ertelenen ALES oturumuna başvuru yapan adayların sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekleri duyuruldu. Sınav 21 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. İşte ALES sınav giriş belgesi alma ekranı
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.