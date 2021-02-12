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ALES sınav giriş belgesi alma ekranı! 2020-ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı!

12 Şubat 2021 Cuma - 14:53 | Son Güncelleme : 12 02 2021 - 14:53

ALES/2 sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Yapılan açıklamada “21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.” ifadeleri kullanıldı. ALES sınav giriş belgesi alma ekranı...


2020-ALES/2 giriş yerleri açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ertelenen ALES oturumuna başvuru yapan adayların sınav yerlerini https://ais.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecekleri duyuruldu. Sınav 21 Şubat tarihinde gerçekleştirilecek. İşte ALES sınav giriş belgesi alma ekranı

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 12 Şubat 2021 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

21 Şubat 2021 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES sınav giriş belgesi alma

 

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