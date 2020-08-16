ALES kaç yıl geçerli 2020? ALES sayısal ve sözel puanlama sistemi! ALES geçerliliği kaç yıl?!

ALES sona erdi. ALES sınavının sona ermesinin ardından, geçerlilik süreci ve puan hesaplama hakkında araştırılma yapılmaya başlandı. 2020 ALES/1 saat 10.15'te başladı. Toplamda 150 dakika sürdü, saat 12,45'te sona erdi. Sonuçlar da 7 Eylül'de açıklanacak.Sınava giren adaylar, arama motorları üzerinden ALES puanları nasıl hesaplanır, ALES puanı kaç yıl geçerli sorularına yanıt arıyor. İşte ALES puanı hesaplama ve sorgulama…

ÖSYM 2020-ALES/1 sona erdi. Sınavın ardından puan araştırması başladı. 7 Eylül'de açıklanacak sonuçlar öncesi, adaylar ALES Puanı nasıl hesaplanır, ALES puanı kaç yıl geçerli, sorularına yanıt arıyor. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. İşte ALES puanı hesaplama ve sorgulama…

ALES PUANI GEÇERLİLİK SÜRESİ

2020-ALES puanı açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

ALES PUANLAMA SİSTEMİ

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları şu şekildedir: Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacak. Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecek.

ALES PUANLARI NASIL HESAPLANIR?

2020-ALES/1'de her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

SONUÇLAR TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLACAK

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır