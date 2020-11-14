ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek ALES sınavı giriş belgeleri sınava hazırlanan adaylar tarından merak ediliyor. Akademik kariyer hedefleyenlerin başvuru yapmak için katıldığı ALES sınavının ne zaman yapılacağı ve sınava giriş belgesinin yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki, ALES ne zaman? ALES 2 sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte ALES 2 sınavına ilişkin detaylar…

Yüksek lisans ve doktora eğitimi başvurusu ile üniversitelerin akademik kadrolarında yer almak isteyenlerin katıldığı ALES sınavı için geri sayım başladı. Başvurularını tamamlayan adaylar ALES sınavı tarihi ve sınava giriş belgelerini merak ediyor. Peki, ALES 2 ne zaman? ALES 2 sınavı giriş belgeleri yayınlandı mı? İşte ALES 2 sınavı ile ilgili ayrıntılar…

ALES NE ZAMAN? İŞTE ALES 2 SINAVI TARİHİ

ALES sınavı başvuruları ÖSYM tarafından 12 Ekim’de alınmıştı. Başvuru süreci tamamlanan ALES 2 sınavı, ÖSYM sınav takvimine göre, 6 Aralık’ta gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

ALES 2 SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecek. Adaylar, ALES giriş belgesini, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden edinebilecekler.

ALES’TEN KAÇ PUAN ALMAK GEREKİYOR?

Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Başarılı olan adaylar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları hâlinde giriş sınavlarına başvurabilirler.

Lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 puan almaları gerekiyor. Tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir.