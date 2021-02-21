ALES kaç günde açıklanır? ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020-ALES/2 sınavı tamamlandı!

ALES 2 sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES sonuçları ve puan hesaplamaları ile ilgili araştırmalar başladı. Saat 10.15'te başlayan 2020-ALES/2 sınavı tamamlandı. Sınava giren adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi ve puan hesaplamasının nasıl yapılacağını arama motorları üzerinden sorgulanıyor. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES kaç günde açıklanır? ALES puan hesaplama…

81 ilde gerçekleştirilen ALES bugün saat 12.45'te tamamlandı. ALES sonrası adaylar gözlerini sonuçlara çevirdi. Adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi araştırırken, açıklama öncesi puanlarını merak edenler de ALES puan hesaplama ile ilgili sorgulamaya başladı. Peki ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ALES kaç günde açıklanır?

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs nedeniyle ertelenen ALES, 21 Şubat Pazar günü (bugün) tamamlandı. ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil.

ALES SONUÇLARI KAÇ GÜNDE AÇIKLANIR?

ALES sonuçları ile ilgili ÖSYM açıklamaları yakından takip ediliyor. Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında uygulanan ALES 1 oturumunun sonuçları Eylül'ün 3'ünde erişime açılmıştı.

ALES PUAN HESAPLAMA

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.

ALES : Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

AP : Adayın ağırlıklı puanıX : Ağırlıklı puanların ortalaması

S : Ağırlıklı puanların standart sapması

B : Ağırlıklı puanların en büyüğü

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır.

ALES'te her test için, sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacak. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için "sayısal", "sözel" ve "eşit ağırlıklı" olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.

Sınavdan alınan puanlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.