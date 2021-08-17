ALES geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır? 2021 ALES/2 başvuru için bugün son gün!

ALES başvurusu yapacaklara ÖSYM son gün uyarısında bulundu. ALES başvuru tarihleri sona erdi, tercih yapamayan adaylar geç başvurularını bugün yapabilecek. Peki, ALES geç başvuru ücreti ne kadar, nereye yatırılır?

2021 ALES/2 geç başvuru ücreti ne kadar? Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için geç başvurular bugün alınacak. ÖSYM AİS aracılığıyla alınacak başvurular 17 Ağustos 2021 (bugün) saat 23.59'da sona erecek.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

ALES geç başvuru ücreti 217,50 TL. Sınav başvuru ücreti ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

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ALES/2 NE ZAMAN?

2021 ALES/2 19 Eylül 2021 tarihinde saat 10.15'te yapılacak.