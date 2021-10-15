ALES geç başvuru tarihi! ALES/3 geç başvuru ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuru tarihlerinde başvurusunu yapamayanlar 2021 ALES/3 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki 2021 ALES/3 geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/3) geç başvuru tarihi, ALES başvuruların sona ermesinin ardından araştırılmaya başlandı. 6-14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan başvuru işlemlerini kaçıran adaylar, ALES/3 geç başvuru tarihi ve ücretini sorguluyor.

2021 ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek olan ALES/3 için geç başvurular, 21 Ekim 2021 tarihinde alınacak.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

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