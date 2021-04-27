ÖSYM’den ALES açıklaması! Tam kapanmada ALES yapılacak mı?

Hükümetin tam kapanma kararının ardından sınavların ertelenip ertelenmeyeceği merak ediliyordu. Tam kapanma sürecine denk gelen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES-1) sınavı ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM’den geldi. Peki, ALES ertelendi mi? ALES iptal edildi mi? ÖSYM’den tam kapanma ve ALES açıklaması…

İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında en çok meral edilen konuların başında 2 Mayıs’ta gerçekleştirilecek ALES sınavı geliyordu. Tam kapanmada ALES’in yapılıp yapılmayacağı sınava katılacak adayların merak ettiği soruların başında geliyordu. ÖSYM ALES sınavı ile ilgili açıklama yaptı. Peki, . Peki, ALES ertelendi mi? ALES iptal edildi mi? ÖSYM’den tam kapanma açıklaması…

ALES ERTELENDİ Mİ? İŞTE ÖSYM’DEN YAPILAN AÇIKLAMA

ÖSYM’nin tam kapanma sürecinde yapılacak 2021 ALES/1 sınavına ilişkin yaptığı açıklamada, “ Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1), 2021 yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilen 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecektir.” denildi.

ÖSYM’den yapılan tam kapanma açıklaması şu şekilde:

“ İçişleri Bakanlığının yayımlamış olduğu Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi kapsamında; 02 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek 2021-ALES/1’e katılacak adaylar (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) Sınava Giriş Belgelerini, sınav görevlileri ise sınava ait Görevlendirme Belgelerini yanlarında bulundurmak kaydıyla sınav günü sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklardır.”