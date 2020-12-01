ALES ertelendi mi? 6 Aralık hafta sonu ALES olacak mı, iptal mi?

ALES sınavı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni koronavirüs tedbirlerin açıklanmasıyla yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni kısıtlamalara yönelik genelgeyi de yayımlamasıyla hafta sonu ALES’e girecek adayları büyük bir merak sardı. Hafta sonu yapılacak AÖL sınavının ertelenmesiyle gözler ALES’e çevrildi. Arama motorları üzerinden ALES ertelendi mi? Hasta sonu ALES olacak mı? ALES sınavı iptal mi? gibi sorulara yanıt aranıyor.

ALES ertelendi mi? Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilaveler yapıldığını açıklayarak, yeni tedbirleri sıraladı. Alınan tedbirlerden biri hafta sonu kısıtlaması olunca, akademik kariyer yapacak olan adaylar pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek olan ALES olacak mı? sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, ALES sınavı iptal mi, ertelendi mi?

HAFTA SONU ALES OLACAK MI?

6 Aralık Pazar günü yapılacak ALES sınavı ertelenmiyor. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede zorunlu haller sayılacak durumlar başlığı altında yer alan 'ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri' maddesi sokağa çıkma yasağından muaf olunacağı göz önüne alınsa da sınavın kesin olarak iptal olup olmadığına yönelik son açıklama ÖSYM'den gelecek. ÖSYM de söz konusu ALES’in ertelenip ertelenmeyeceğine yönelik bir açıklama yapmadı.

ALES GİRİŞ BELGELERİ YAYIMDA!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün'ün yaptığı açıklama;

020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.

6 Aralık 2020 tarihinde ALES'e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.