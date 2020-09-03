ALES cevap kağıdı görüntüleme 2020! ALES soru kitapçığı ve cevap kağıtları ile aday cevapları erişime açıldı!

ÖSYM tarafından 16 Ağustos'ta yapılan ALES/1 sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM ALES sonuçlarının açıklanmasının ardından cevap kağıtları ve aday cevapları da erişime açıldı. ALES cevap kağıdı ve cevap anahtarı görüntüleme…

ÖSYM ALES sonuçları belli oldu. ALES sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından ALES cevap kağıtları ile aday cevapları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebildi.

2020 ALES 1 CEVAP KAĞITLARI ve CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

Adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

ALES CEVAP KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME