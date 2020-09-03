ALES cevap kağıdı görüntüleme 2020! ALES soru kitapçığı ve cevap kağıtları ile aday cevapları erişime açıldı!

ÖSYM ALES sonuçları belli oldu. ALES sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından ALES cevap kağıtları ile aday cevapları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebildi.
2020 ALES 1 CEVAP KAĞITLARI ve CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI
Adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'ninhttps://ais.osym.gov.tr internet adresinden 03 Eylül 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.
ALES CEVAP KAĞIDI VE CEVAP ANAHTARI GÖRÜNTÜLEME