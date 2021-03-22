ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES ne zaman? 2021 ALES başvurularında bugün son gün!

ÖSYM tarafından 2 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2021 ALES 1 sınavı için başvurular bugün sona eriyor. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuruları ne zaman bitiyor? ALES ücreti nereye yatırılıyor 2021? ALES ödeme hangi banka 2021? ALES başvuru tarihleri ve ÖSYM başvuru ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından uygulanacak 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları için bugün son gün. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr sistemi üzerinden yapabilecek. Peki, ALES başvurusu nasıl yapılır? ALES başvuruları ne zaman bitiyor? İşte 2021 ALES 1 başvurusu ve ÖSYM ais başvuru ekranı...

ALES BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

ÖSYM 2021 sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre ALES 2021 başvuruları 22 Mart'a kadar yapılabilecek. Adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM AİS sayfası üzerinden gerçekleştirebilecek.

ALES NE ZAMAN?

ALES 2021/1 sınavı 2 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek. Sınav başvuru ücreti olarak 145 lira olarak belirlenirken başvuru işlemleri 22 Mart tarihinde sona erecek.

ALES BAŞVURUSU İÇİN HES KODU ŞARTI

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. ÖSYM´den yapılan açıklamada, sınava ilişkin ayrıntılı bilginin 2020-ALES Kılavuzunda yer aldığı, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiği de belirtildi.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES başvuru ücreti olarak ise 145 olarak belirlendi.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (ALES) başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir.